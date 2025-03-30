Сторонники Гуцул проводят акцию протеста в Кишиневе

Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
Участники акции держат плакаты с надписями «Гагаузия гордится Евгенией Гуцул», «Гуцул — наш башкан» (глава), «Женя, мы с тобой».
«Оппозиции необходимо объединиться и выходить на массовые протесты. Это моё субъективное мнение», — заявил журналистам глава фракции блока «Победа» в горсовете города Бельц Вячеслав Жуков, комментируя ситуацию.
По его словам, без активного сопротивления произвол властей только усилится.
«Кто думает, что это его не коснётся, глубоко ошибается. Они доберутся до всех бизнесменов, которые не поддерживают правящий режим (президента Молдавии Майи — ред.) Санду, до всех фермеров, до всех предприятий. Никто не останется в стороне», — сказал Жуков.
СИЗО № 13 — это бывшая кишиневская тюрьма, построенная в 1856 году. Здесь в свое время отбывал наказание революционер Григорий Котовский, присутствовал на одном судебном процессе писатель Анри Барбюс.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи «масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии», ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.