Сергей Лебедев: ШОС может получить статус наблюдателя при СНГ

Напомним, что сегодня Шанхайская организация сотрудничества объединяет 10 государств-членов: Узбекистан, Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россию и Таджикистан. Также с ШОС взаимодействуют 2 государства со статусом наблюдателя (Афганистан, Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка).