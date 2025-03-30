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Сергей Лебедев: ШОС может получить статус наблюдателя при СНГ

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что рассматривается вопрос о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при Содружестве, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Источник: Sputnik.uz

Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы ШОС предоставить статус наблюдателя при СНГ.

сказал он на полях Международного экономического форума государств — участников Содружества

По его словам, страны ШОС настроены на укрепление сотрудничества с СНГ. А предоставление статуса наблюдателя еще больше укрепит взаимоотношения ШОС и СНГ, уверен Генсек.

Напомним, что сегодня Шанхайская организация сотрудничества объединяет 10 государств-членов: Узбекистан, Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россию и Таджикистан. Также с ШОС взаимодействуют 2 государства со статусом наблюдателя (Афганистан, Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка).