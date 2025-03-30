«Пока США и Россия ведут переговоры, чтобы добиться реального урегулирования и мира, жаждущие войны европейцы сидят в стороне и ведут диалог только друг с другом», — указал Боуз.
Как отметил журналист, полное нежелание европейцев завершить боевые действия становится все очевиднее.
В воскресенье газета Financial Times писала, что министры стран Балтии выступают против перемирия на Украине из-за якобы российской угрозы.
На прошлой неделе президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Владимир Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.