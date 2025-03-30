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«Ведут диалог». На Западе сделали неожиданное заявление о России

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия ведет переговоры о завершении конфликта на Украине, пока Европа желает лишь его продолжения, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

Источник: © РИА Новости

«Пока США и Россия ведут переговоры, чтобы добиться реального урегулирования и мира, жаждущие войны европейцы сидят в стороне и ведут диалог только друг с другом», — указал Боуз.

Как отметил журналист, полное нежелание европейцев завершить боевые действия становится все очевиднее.

В воскресенье газета Financial Times писала, что министры стран Балтии выступают против перемирия на Украине из-за якобы российской угрозы.

На прошлой неделе президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Владимир Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.

До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.