Он подчеркнул, что это ярко демонстрирует определённые методы воздействия на общественное мнение, применяемые за рубежом. Также Пушков отметил, что Time — далеко не единственное издание, которое получает прибыль за подобного рода публикации.
«Именно об этом говорят раскрытые статьи расходов USAID. И именно так делается информация на Западе», — подытожил Пушков.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев жёстко раскритиковал высказывания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, касающиеся легитимности украинского правительства. По его мнению, слова генсека являются «двойным заблуждением», что свидетельствует о тотальном непонимании ситуации.