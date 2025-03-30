«Мы якобы не готовы обсуждать финальную фазу. И это неправда. Мы готовы. ХАМАС сложит оружие, его лидерам будет разрешено покинуть сектор, мы обеспечим общую безопасность в Газе и реализуем план (президента США Дональда — ред.) Трампа — программу добровольной эмиграции. Это наш план. Мы не скрываем его и готовы обсуждать его в любое время», — заявил Нетаньяху на открытии заседания правительства.
Нетаньяху заявил о готовности обсуждать окончание войны в Газе
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар — РИА Новости. Израиль готов обсуждать следующий этап соглашения, которое должно привести к окончанию войны в Газе, но для этого палестинское движение ХАМАС должно сложить оружие и покинуть анклав, заявил в воскресенье израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.