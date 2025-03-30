Молдавская и гагаузская диаспоры вышли на протест в Москве

Районный суд Кишинева в пятницу удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул сроком на 20 суток.
На мероприятии собрались представители диаспоры из разных регионов России. У протестующих в руках флаги и плакаты с надписями «Мы вместе с Гуцул», «Судьба Гагаузии — судьба Гуцул», «Всех гагаузов не посадишь», «Санду, отпусти Гуцул» и другими.
Участники протеста также спели гимн Гагаузии.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи «масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии», ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.