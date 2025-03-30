Лукашенко поздравил Соболенко с победой в Майами, отметив ее мощную игру

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первую ракетку мира Арину Соболенко с победой на турнире WTA-1000 в Майами, сообщает пресс-служба белорусского президента.
«Мощной, стабильной и красивой игрой ты в очередной раз подтвердила свое лидерство в женском мировом теннисе», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал теннисистке крепкого здоровья и новых достижений.
«Гордимся твоими успехами и всегда болеем за тебя», — сказано в поздравлении.
Напомним, что в финале турнира в Майами Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:2.
Ранее мы писали о подробностях матча и о том, что произошло после победы Арины Соболенко над американкой Джессикой Пегулой.