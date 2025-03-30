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Лукашенко поздравил Соболенко с победой в Майами, отметив ее мощную игру

Лукашенко поздравил теннисистку Соболенко с победой на турнире в Майами.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первую ракетку мира Арину Соболенко с победой на турнире WTA-1000 в Майами, сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Мощной, стабильной и красивой игрой ты в очередной раз подтвердила свое лидерство в женском мировом теннисе», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал теннисистке крепкого здоровья и новых достижений.

«Гордимся твоими успехами и всегда болеем за тебя», — сказано в поздравлении.

Напомним, что в финале турнира в Майами Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:2.

Ранее мы писали о подробностях матча и о том, что произошло после победы Арины Соболенко над американкой Джессикой Пегулой.