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Два новых генеральных консульства Молдовы открылись в США

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Два новых консульства Республики Молдова были открыты в Чикаго и Сакраменто (США). В торжественных мероприятиях приняли участие глава МИД вице-премьер Михай Попшой и спикер парламента Игорь Гросу.

Источник: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Попшой на открытии генконсульства в Сакраменто отметил, что это стало важным шагом к укреплению поддержки молдавских граждан в Соединенных Штатах.

Как сообщили в МИД, консульский отдел, которым будет руководить Максим Аргир, предложит широкий спектр услуг, таких как:

  • Выдача и продление молдавских паспортов;
  • нотариальные услуги и акты гражданского состояния;
  • помощь молдавским гражданам в чрезвычайных ситуациях;
  • содействие экономическим и культурным отношениям между Молдовой и США.

МИД продолжит расширять и совершенствовать свою консульскую сеть, чтобы лучше реагировать на потребности граждан Молдовы во всем мире, предлагая им качественные услуги. Мы благодарны американским властям за поддержку, оказанную в открытии этого консульства.

заявил Попшой

Присутствовавший на церемонии открытия генконсульства в Чикаго Игорь Гросу заявил, что он «твердо верит, что это консульство станет для них вторым домом».

Я был рад видеть, что за тысячи километров от страны граждане Молдовы доказывают, что они могут добиться успеха где угодно, не забывая о своих корнях. На мероприятии в Чикаго я чувствовал себя как дома, я чувствовал гордость за наших людей, которые трудолюбивы, уважаемы, вовлечены в общественную жизнь и — самое главное — сплочены.

отметил он

Генеральное консульство в Чикаго возглавит Антон Лунгу. Данный офис также будет выдавать и продлевать молдавские паспорта, оказывать нотариальные услуги и помощь гражданам Молдовы в чрезвычайных ситуациях, а также содействие экономическим и культурным связям между странами.