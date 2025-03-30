Два новых генеральных консульства Молдовы открылись в США

Я был рад видеть, что за тысячи километров от страны граждане Молдовы доказывают, что они могут добиться успеха где угодно, не забывая о своих корнях. На мероприятии в Чикаго я чувствовал себя как дома, я чувствовал гордость за наших людей, которые трудолюбивы, уважаемы, вовлечены в общественную жизнь и — самое главное — сплочены.