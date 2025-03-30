Два новых генеральных консульства Молдовы открылись в США

Попшой на открытии генконсульства в Сакраменто отметил, что это стало важным шагом к укреплению поддержки молдавских граждан в Соединенных Штатах.
Как сообщили в МИД, консульский отдел, которым будет руководить Максим Аргир, предложит широкий спектр услуг, таких как:
- Выдача и продление молдавских паспортов;
- нотариальные услуги и акты гражданского состояния;
- помощь молдавским гражданам в чрезвычайных ситуациях;
- содействие экономическим и культурным отношениям между Молдовой и США.
МИД продолжит расширять и совершенствовать свою консульскую сеть, чтобы лучше реагировать на потребности граждан Молдовы во всем мире, предлагая им качественные услуги. Мы благодарны американским властям за поддержку, оказанную в открытии этого консульства.
Присутствовавший на церемонии открытия генконсульства в Чикаго Игорь Гросу заявил, что он «твердо верит, что это консульство станет для них вторым домом».
Я был рад видеть, что за тысячи километров от страны граждане Молдовы доказывают, что они могут добиться успеха где угодно, не забывая о своих корнях. На мероприятии в Чикаго я чувствовал себя как дома, я чувствовал гордость за наших людей, которые трудолюбивы, уважаемы, вовлечены в общественную жизнь и — самое главное — сплочены.
Генеральное консульство в Чикаго возглавит Антон Лунгу. Данный офис также будет выдавать и продлевать молдавские паспорта, оказывать нотариальные услуги и помощь гражданам Молдовы в чрезвычайных ситуациях, а также содействие экономическим и культурным связям между странами.