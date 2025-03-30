В Дании заявили о желании усилить флот

«Министр обороны Троельс Лунд Поульсен хочет усилить датский флот в рамках предстоящего военно-морского плана. Военно-морской план в том числе включает в себя долгосрочный путь по подготовке решений по строительству фрегатов и возможностей по строительству флота. Правительство усилит оборону королевства амбициозным военно-морским планом… Правительство предлагает немедленно приобрести новое оборудование для наблюдения за критически важной подводной инфраструктурой, а также начать программу разработки беспилотников и других беспилотных устройств, которые укрепят военно-морские силы как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. Также будет приобретено 21 новое судно для датской морской гвардии и четыре новых судна…, которые также могут использоваться в военных целях для наблюдения за территориальными водами и постановки мин», — говорится в пресс-релизе ведомства.