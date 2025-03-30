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Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Президенты обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт, пожелав народам двух братских стран мира, благоденствия и процветания.

Собеседники подтвердили твердый настрой на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства. Также во время разговора была подчеркнута важность поддержания активного политического диалога на высшем уровне, который способствует продвижению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

говорится в сообщении Акорды

Наряду с этим, отметив важность продолжения тесного взаимодействия в многостороннем формате, главы государств обсудили график предстоящих встреч в рамках международных организаций.

30 марта 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с завершением священного месяца Рамазан.