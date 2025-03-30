Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции

Собеседники подтвердили твердый настрой на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства. Также во время разговора была подчеркнута важность поддержания активного политического диалога на высшем уровне, который способствует продвижению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.