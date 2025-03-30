Бывший советник Трампа раскритиковал его за намерение присоединить Гренландию

В конце марта Дональд Трамп, который говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря, сообщил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. Такое заявление он сделал после того, как вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс посетил крупнейший на Земле остров. В ходе визита он обвинил Данию в том, что та не способна защитить территорию. В свою очередь, глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен раскритиковал тон Вэнса. Он подчеркнул, что «так не разговаривают с близкими союзниками».