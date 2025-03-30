Киеву не стоит рассчитывать на бесплатную помощь от США, считает Пушков

«Украина пытается торговаться с (президентом США Дональдом — ред.) Трампом по поводу “минеральной сделки”, хотя один раз это уже стало причиной конфликта между Трампом и (Владимиром) Зеленским. При этом Киев хочет продолжать получать оружие и разведанные из США», — написал сенатор в своём Telegram-канале.
По мнению Пушкова, «скорее, всего этот фокус у киевского руководства не пройдет».
Он напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вслед за Трампом жестко прошелся по европейским «нахлебникам», которые, по его словам, используют США в своих целях, норовя все время проехаться за их счет — и в своей обороне, и в торговле. «И это — о ближайших союзниках США», — отметил политик.
«А Украину администрация США тем более считает нахлебницей. Конечно, в Киеве привыкли все получать бесплатно, но с Трампом это вряд ли удастся», — заключил Пушков.