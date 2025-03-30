Киеву не стоит рассчитывать на бесплатную помощь от США, считает Пушков

Он напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вслед за Трампом жестко прошелся по европейским «нахлебникам», которые, по его словам, используют США в своих целях, норовя все время проехаться за их счет — и в своей обороне, и в торговле. «И это — о ближайших союзниках США», — отметил политик.