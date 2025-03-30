NYT: США гораздо сильнее вовлечены в конфликт на Украине, чем заявлял Вашингтон

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта обсудили по телефону ситуацию на Украине, условия для недопущения эскалации и ряд международных тем. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин согласился с предложением американского лидера о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Согласно сообщению Белого дома, стороны также договорились начать технические переговоры о введении режима «прекращения огня на Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире». Ключевым условием для работы по разрешению конфликта должно стать «полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву», подчеркнули в Кремле.