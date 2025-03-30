Трамп планирует новый разговор с Путиным

«Трамп заявил, что двое мужчин планируют снова поговорить на этой неделе», — говорится в публикации на сайте телеканала по итогам интервью с президентом США.
В США отсчет новой недели традиционно начинается с воскресенья.
ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома.
«Трамп заявил, что двое мужчин планируют снова поговорить на этой неделе», — говорится в публикации на сайте телеканала по итогам интервью с президентом США.
В США отсчет новой недели традиционно начинается с воскресенья.