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Трамп планирует новый разговор с Путиным

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома.

Источник: AP 2024

«Трамп заявил, что двое мужчин планируют снова поговорить на этой неделе», — говорится в публикации на сайте телеканала по итогам интервью с президентом США.

В США отсчет новой недели традиционно начинается с воскресенья.