NBC: Трамп пригрозил Ирану «не виданными ранее бомбардировками»

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
«Если они не заключат сделки… то будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели», — цитирует телеканал слова Трампа в рамках проведенного с ним интервью.
При этом президент США добавил, что Вашингтон и Тегеран в настоящее время «разговаривают».
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса — военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.