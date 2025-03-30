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NBC: Трамп пригрозил Ирану «не виданными ранее бомбардировками»

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил «не виданными ранее бомбардировками», если США и Иран не заключат соглашения.

Источник: Reuters

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.

«Если они не заключат сделки… то будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели», — цитирует телеканал слова Трампа в рамках проведенного с ним интервью.

При этом президент США добавил, что Вашингтон и Тегеран в настоящее время «разговаривают».

В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса — военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.