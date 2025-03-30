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Трамп заявил, что разозлился из-за слов Путина, сообщил NBC

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что был «очень зол» из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском, сообщает телеканал NBC News.

Источник: Reuters

«Президент Дональд Трамп заявил, что он был “очень зол” и “взбешен”, когда президент России Владимир Путин раскритиковал Владимира Зеленского, добавив, что комментарии “попали не по адресу”», — говорится в публикации на сайте телеканала по итогам интервью с главой Белого дома.

Трамп добавил, что российский лидер знает о его реакции, а также подчеркнул, что сохраняет с президентом РФ «очень хорошие отношения».

«Гнев быстро рассеивается… если он поступает правильно», — заявил глава Белого дома.

В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления.

В конце января Путин заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.