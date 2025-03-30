Финляндия предложила Трампу назначить дату прекращения огня на Украине

«Позиция Финляндии, и это было доведено до сведения президента, заключается в том, что необходимо достичь прекращения огня, а для этого нужна дата. Наша точка зрения такова: 20 апреля. Это было бы подходящим временем для полного прекращения огня без каких-либо условий. Почему 20 апреля? Потому что нам нужен крайний срок, потому что Пасха, и потому что президент Дональд Трамп находится у власти около трех месяцев», — сказал Стубб на пресс-конференции. Трансляцию вели финские СМИ.