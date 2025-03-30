Финляндия предложила Трампу назначить дату прекращения огня на Украине

«Позиция Финляндии, и это было доведено до сведения президента, заключается в том, что необходимо достичь прекращения огня, а для этого нужна дата. Наша точка зрения такова: 20 апреля. Это было бы подходящим временем для полного прекращения огня без каких-либо условий. Почему 20 апреля? Потому что нам нужен крайний срок, потому что Пасха, и потому что президент Дональд Трамп находится у власти около трех месяцев», — сказал Стубб на пресс-конференции. Трансляцию вели финские СМИ.
Стубб также в очередной раз заявил о необходимости создать «сильный механизм санкций» в качестве стимула, который будет запущен, как утверждает Стубб, если Россия и США не договорятся о прекращении огня или «если Россия нарушит его».
Ранее финский президент заявлял, что предварительные переговоры по урегулированию конфликта нужны для «перевооружения Украины» и «оказания давления» на Россию.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.
Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
На сайте Кремля ранее на этой неделе было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.