Лавров призвал к жесткой борьбе с переписыванием истории странами ЕС

«Тенденция к переписыванию истории, к уравниванию преступников, объявленных таковыми Нюрнбергским трибуналом, и освободителей Европы достаточно давно происходит в Прибалтике, в Польше и в ряде других стран ЕС», — сказал он в интервью для проекта «Без срока давности. Фронт без линии фронта», которое опубликовано на сайте МИД РФ.
Лавров отметил, что в этих странах происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма. Он подчеркнул необходимость решительной борьбы с данной тенденцией.
Кроме того, глава МИД РФ заявил, что особо озабочен поведением генсека ООН Антониу Гутерриша, не упоминающего Красную армию на памятных церемониях, посвященных 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау.
«Я особо озабочен поведением генерального секретаря ООН. Не потому, что он как личность приближается к идеалам, а потому что он генеральный секретарь ООН», — сказал он.
Лавров пояснил, что будучи португальским гражданином и имея значительный опыт работы в международных организациях, Гутерреш должен осознавать важность своей роли в соответствии со ст. 100 Устава ООН. Она предписывает генсеку не поддаваться указаниям каких-либо правительств, сохранять нейтралитет и стремиться к выполнению целей международного договора.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил 26 марта, что страны ЕС пытаются переписать историю ХХ века, чтобы подрастающее поколение считало, что Россия не была победительницей нацизма во Второй мировой войне. По его словам, государства Евросоюза взяли на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя якобы существующей российской «угрозой».