Лавров призвал к жесткой борьбе с переписыванием истории странами ЕС

«Тенденция к переписыванию истории, к уравниванию преступников, объявленных таковыми Нюрнбергским трибуналом, и освободителей Европы достаточно давно происходит в Прибалтике, в Польше и в ряде других стран ЕС», — сказал он в интервью для проекта «Без срока давности. Фронт без линии фронта», которое опубликовано на сайте МИД РФ.