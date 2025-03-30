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Премьер Гренландии заявил, что США не получат остров

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не получат Гренландию, заявил новый премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен в соцсетях.

Источник: AP 2024

«Трамп заявил, что США “получат Гренландию”. Позвольте мне прояснить: США ее не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем свое будущее. Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем», — написал он.

По словам Нильсена, гренландцы не должны бояться высказываний Трампа, а реагировать на них спокойно, достойно и сплоченно.

В ночь на воскресенье американский лидер заявил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению острова.

Еще до вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.