Премьер Гренландии заявил, что США не получат остров

«Трамп заявил, что США “получат Гренландию”. Позвольте мне прояснить: США ее не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем свое будущее. Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем», — написал он.
По словам Нильсена, гренландцы не должны бояться высказываний Трампа, а реагировать на них спокойно, достойно и сплоченно.
В ночь на воскресенье американский лидер заявил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению острова.
Еще до вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.