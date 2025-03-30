Премьер Гренландии заявил, что США не получат остров

Еще до вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.