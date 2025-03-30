NYT: операцию «Лунный град» по атаке ВСУ на Крымский мост разрабатывали США

Газета The New York Times опубликовала расследование о том, насколько глубоко США участвовали в украинском конфликте, сделав вывод, что сейчас партнерство претерпевает кризис из-за различий в намерениях сторон. Кроме того, Киев предпринял ряд серьезных шагов, не согласовав их с Вашингтоном, в частности, речь идет об августовском наступлении ВСУ в Курской области. По информации издания, американские военные руководили практически всеми ударами из РСЗО HIMARS, а также курировали операцию по уничтожению Крымского моста.