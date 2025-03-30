Трамп заявил, что не шутит о переизбрании на третий срок

«Президент Дональд Трамп не исключил возможность баллотироваться на третий срок в Белом доме, что запрещено конституцией в соответствии с 22-й поправкой, заявив в интервью NBC News, что существуют методы сделать это, и пояснив, что он “не шутит”, — говорится в публикации на сайте телеканала.