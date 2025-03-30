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Трамп заявил, что не шутит о переизбрании на третий срок

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC признался, что «не шутит» о возможном переизбрании на третий срок главы государства.

Источник: AP 2024

«Президент Дональд Трамп не исключил возможность баллотироваться на третий срок в Белом доме, что запрещено конституцией в соответствии с 22-й поправкой, заявив в интервью NBC News, что существуют методы сделать это, и пояснив, что он “не шутит”, — говорится в публикации на сайте телеканала.

По словам Трампа, «многие люди» хотят, чтобы он пошел на третий срок, но глава Белого дома на это отвечает, это «еще очень рано».

Президент США добавил, что у него есть способы, чтобы пойти на третий срок. На уточняющий вопрос телеканала о возможности вице-президента США Джей Ди Вэнса баллотироваться на пост главы государства, а затем передать эту роль Трампу, американский лидер ответил, что «это один» из имеющихся методов.