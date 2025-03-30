Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT раскрыла детали удара ВСУ по Крымскому мосту в 2024 году

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Удары украинских войск по Крымскому мосту в ночь на 16 августа 2024 года при помощи ракет ATACMS были разработаны и нанесены при участии американских и британских специалистов, следует из публикации газеты The New York Times.

Источник: © РИА Новости

«Белый дом уполномочил военных и Центральное разведывательное управление США тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки, чтобы разрушить мост: ATACMS должны были ослабить уязвимые точки верхней части моста, тогда как надводные беспилотники взорвались бы рядом с его опорами», — говорится в публикации.

Отмечается, что в 2022 году администрация экс-президента США Джо Байдена рассматривала мост и подступы со стороны Крыма как красную линию и «суверенную российскую территорию», однако позже пересмотрела свои взгляды.

По информации The New York Times, пока операция разрабатывалась, оборону Крымского моста усилили, поэтому киевский режим предложил атаковать мост только с помощью ATACMS. Вашингтон выступил против, заявив, что только эти системы не справятся с задачей, и якобы предложил отказаться от удара по мосту или подождать.

«В конце концов американцы отступили, и в середине августа украинцы выпустили залп ATACMS по мосту», — пишет газета, не уточнив конкретных дат атаки.

Как сообщало Минобороны, 16 августа 2024 года средства ПВО России отразили групповой удар ВСУ двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту, все ракеты были уничтожены. Кроме того, военные в тот день уничтожили в общей сложности десять украинских морских дронов, направлявшихся в сторону полуострова.