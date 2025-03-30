NYT раскрыла детали удара ВСУ по Крымскому мосту в 2024 году

«Белый дом уполномочил военных и Центральное разведывательное управление США тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки, чтобы разрушить мост: ATACMS должны были ослабить уязвимые точки верхней части моста, тогда как надводные беспилотники взорвались бы рядом с его опорами», — говорится в публикации.
Отмечается, что в 2022 году администрация экс-президента США Джо Байдена рассматривала мост и подступы со стороны Крыма как красную линию и «суверенную российскую территорию», однако позже пересмотрела свои взгляды.
По информации The New York Times, пока операция разрабатывалась, оборону Крымского моста усилили, поэтому киевский режим предложил атаковать мост только с помощью ATACMS. Вашингтон выступил против, заявив, что только эти системы не справятся с задачей, и якобы предложил отказаться от удара по мосту или подождать.
«В конце концов американцы отступили, и в середине августа украинцы выпустили залп ATACMS по мосту», — пишет газета, не уточнив конкретных дат атаки.
Как сообщало Минобороны, 16 августа 2024 года средства ПВО России отразили групповой удар ВСУ двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту, все ракеты были уничтожены. Кроме того, военные в тот день уничтожили в общей сложности десять украинских морских дронов, направлявшихся в сторону полуострова.