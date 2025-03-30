NYT раскрыла детали удара ВСУ по Крымскому мосту в 2024 году

По информации The New York Times, пока операция разрабатывалась, оборону Крымского моста усилили, поэтому киевский режим предложил атаковать мост только с помощью ATACMS. Вашингтон выступил против, заявив, что только эти системы не справятся с задачей, и якобы предложил отказаться от удара по мосту или подождать.