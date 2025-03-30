Глава МИД Рыженков высказался о пересмотре санкций ЕС против Беларуси

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков высказался в эфире телеканала СТВ о пересмотре санкций Евросоюза против Беларуси.
— Сказать, что как-то генеральная линия в Евросоюзе сформировалась на пересмотр санкционной политики — я бы не говорил. Но то, что все больше и больше политиков в Евросоюзе признают пагубность этой политики санкционной, методов давления, ограничений торгово-экономического сотрудничества с Беларусью, Россией, — это очевидно, — заявил Рыженков.
По словам министра, такой подход уже можно заметить по периметру границы Беларуси с входящими в ЕС Литвой, Польшей и Латвией. Но есть подобные голоса и среди многих политиков в Старой Европе. Ко всему, сказывается выстраивание США отношений с Россией.
— Некие американские идеи, которые направлены больше на прагматизм и поддержку традиционных ценностей, тоже склоняют многие европейские страны к следованию в русле более умеренного движения в сторону развития отношений с Беларусью и Россией. Умеренного с точки зрения критики, — подчеркнул глава МИД Беларуси.
Тем временем врач сказала, что входит в программу диспансеризации в Беларуси в зависимости от возраста пациента.
Также узнали, что известно о реновации жилья в Беларуси: какие дома не попадут под капремонт и что построят на их месте.
Кроме того, глава Нацбанка Роман Головченко заявил, что белорусские банки должны принимать доллары любого образца.
А еще глава Совета Республики Наталья Кочанова высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси.