Глава МИД Рыженков высказался о пересмотре санкций ЕС против Беларуси

— Сказать, что как-то генеральная линия в Евросоюзе сформировалась на пересмотр санкционной политики — я бы не говорил. Но то, что все больше и больше политиков в Евросоюзе признают пагубность этой политики санкционной, методов давления, ограничений торгово-экономического сотрудничества с Беларусью, Россией, — это очевидно, — заявил Рыженков.