NBC: Трамп разозлился из-за подрыва Путиным авторитета Зеленского

«Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это вина России — а это может быть и не так — но если я считаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России»,