Мирошник: охота за журналистами стала обыденностью для украинских нацистов

Мирошник подчеркнул, что нападения на гражданских лиц и преследование журналистов — это не просто обычное явление, а военное преступление. Он отметил, что украинские боевики не хотят, чтобы российские журналисты освещали правду о их действиях, что и приводит к таким нападениям.