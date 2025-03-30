Атаки на гражданское население и преследование журналистов стали привычной практикой украинских националистов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя недавнее нападение Вооруженных сил Украины на российских корреспондентов в Горловке.
Напомним, 30 марта съемочная группа ГТРК «Донецк» подверглась атаке беспилотника, в результате чего пострадали водитель и оператор.
Мирошник подчеркнул, что нападения на гражданских лиц и преследование журналистов — это не просто обычное явление, а военное преступление. Он отметил, что украинские боевики не хотят, чтобы российские журналисты освещали правду о их действиях, что и приводит к таким нападениям.
По словам дипломата, украинская сторона стремится создать более благоприятный имидж для западного мира, однако их попытки выглядеть менее преступно не увенчиваются успехом. В результате они прибегают к атакам на журналистов, чтобы скрыть реальные события и правду о происходящем.
Ранее стало известно о гибели в ЛНР военкора МИЦ «Известия» Александра Федорчака, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова, водителя съемочной группы Александра Сиркели, ранения получил репортер «Звезды» Никита Гольдин.