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Хуситы сообщили о жертвах среди мирных жителей в результате авиаударов США

В результате авиаударов США по хуситам в йеменской провинции Сана один человек погиб, а ещё четверо получили ранения. Об этом сообщил представитель Минздрава повстанцев Анис аль-Асбахи.

Источник: Life.ru

«По предварительным данным, четверо мирных жителей получили ранения, один человек погиб в результате агрессии США», — заявил он.

Информацию о событиях также подтвердил мятежный телеканал Al Masirah, сообщивший, что удары были нанесены по району Джадар в округе Бани аль-Харис.

Напомним, 15 марта в результате американских ударов по столице Йемена погибли девять человек. По словам представителя Минздрава, атака была направлена на гражданские объекты. Позднее хуситы пообещали ответить на авиаудары по Сане и прочим городам.