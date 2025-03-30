Трамп пригрозил Ирану бомбардировками, прежде невиданными

Двумя дня ранее Трамп предупредил, что с Ираном «произойдут очень плохие вещи», если странам не удастся договориться по вопросу ядерной программы: «Я не хочу, чтобы это произошло. Я бы предпочел — и я говорю это не из—за своей силы или слабости — я бы предпочел, чтобы мы договорились с Ираном».