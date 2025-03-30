Нетаньяху планирует обсудить с Орбаном переселение жителей Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в ближайшую неделю провести встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, где, среди прочих вопросов, планируется обсуждение возможного переселения жителей сектора Газа.
Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на информированный источник.
По данным издания, на переговорах также может рассматриваться поддержка Венгрией инициативы бывшего президента США Дональда Трампа, связанной с ситуацией в Газе.
Нетаньяху, как отмечает газета, стремится заручиться поддержкой как можно большего числа стран в реализации этого плана.
Ранее израильская армия начала наземную операцию в районе Рафаха на юге Газы.