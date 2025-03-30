Кроме того, она напомнила о тяжелом экономическом кризисе 1998 года и сепаратистских настроениях в некоторых российских регионах. В качестве примера она привела ситуацию в Краснодарском крае, где местные власти в тот период даже вводили ограничения на вывоз пшеницы в Москву. Симоньян подчеркнула, что после прихода Путина к власти ситуация изменилась благодаря тому, что государством начал руководить человек, который действует не только исходя из интересов, но и опираясь на ценности, которым он остается верен на протяжении 25 лет.