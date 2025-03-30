Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» высказалась о значительных переменах в отношении россиян к своей стране после прихода к власти Владимира Путина.
По ее словам, именно в этот период в обществе укрепилось чувство гордости за Россию и осознание ее величия, существовавшего еще задолго до появления Соединенных Штатов как государства.
Симоньян отметила, что благодаря этим изменениям началась работа по восстановлению страны, а события, казавшиеся ранее невозможными, стали реальностью. В качестве примера она привела воссоединение Крыма с Россией, а также противостояние с США, о котором, по данным The New York Times, идет речь в международной политике. Она также упомянула российских военных, которые, по ее словам, ежедневно подтверждают этот статус, нося на форме шевроны с изображением Владимира Путина.
Говоря о 1990-х годах, Симоньян вспомнила о проявлениях национализма, с которыми тогда приходилось сталкиваться. В частности, она отметила, что в тот период ей, как армянке, могли прямо заявить о невозможности работы в Краснодарском крае в статусе специального корреспондента. Сейчас, по ее мнению, подобное уже невозможно представить.
Кроме того, она напомнила о тяжелом экономическом кризисе 1998 года и сепаратистских настроениях в некоторых российских регионах. В качестве примера она привела ситуацию в Краснодарском крае, где местные власти в тот период даже вводили ограничения на вывоз пшеницы в Москву. Симоньян подчеркнула, что после прихода Путина к власти ситуация изменилась благодаря тому, что государством начал руководить человек, который действует не только исходя из интересов, но и опираясь на ценности, которым он остается верен на протяжении 25 лет.
Ранее Маргарита Симоньян назвала журналиста Такера Карлсона самым бесстрашным человеком, работающим в американских медиа.