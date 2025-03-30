В США ассоциацию СМИ лишат права определять посадочные места на брифингах

Представитель Белого дома назвал эту инициативу «интересной», однако выразил сомнение в том, что руководство ассоциации сможет ее реализовать. Axios отмечает, что эта мера может стать лишь одним из шагов администрации Трампа в рамках политики усиленного контроля над работой американских СМИ.