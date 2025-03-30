В США ассоциацию СМИ лишат права определять посадочные места на брифингах

Администрация президента США Дональда Трампа намерена взять на себя контроль над рассадкой журналистов в зале для брифингов Белого дома, лишив этой функции Ассоциацию корреспондентов.
Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на высокопоставленного чиновника.
По имеющимся данным, в ближайшие недели Белый дом планирует ввести собственную схему размещения представителей СМИ, заменив систему, которую ранее формировала сама Ассоциация корреспондентов. Анонимный источник в администрации подчеркнул, что эта инициатива является частью масштабной реструктуризации, направленной на более точное соответствие рассадки журналистов современным способам распространения информации.
Согласно предложенным изменениям, места в зале должны быть распределены между представителями традиционных СМИ, интернет-изданий, телеканалов, а также «инфлюенсерами» и новостными платформами. При этом может сократиться присутствие крупных традиционных медиа.
Axios также сообщает, что часть членов ассоциации пытается снизить напряженность в отношениях с администрацией Трампа, рассматривая возможность внесения изменений в устав организации. В частности, обсуждается идея назначения пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт на пост президента Ассоциации корреспондентов вместо нынешнего главы, старшего корреспондента MSNBC и Politico Юджина Дэниелса. Оба этих СМИ неоднократно подвергались критике со стороны президента.
Представитель Белого дома назвал эту инициативу «интересной», однако выразил сомнение в том, что руководство ассоциации сможет ее реализовать. Axios отмечает, что эта мера может стать лишь одним из шагов администрации Трампа в рамках политики усиленного контроля над работой американских СМИ.