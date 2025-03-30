Белоруссия обсуждает с Россией расширение совместной программы авиастроения

Белоруссия ведет переговоры с Россией о расширении программы сотрудничества в сфере авиастроения, сообщил посол республики в РФ Александр Рогожник. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Посол отметил, что одной из основных целей является дальнейшее развитие авиастроительной программы, которая уже подписана, с расширением сроков до 2035 года. В рамках этой инициативы планируется задействовать не только 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах, а также Оршанский авиаремонтный завод. Это позволит выработать долгосрочные перспективы совместной работы в данной области.
Рогожник также подчеркнул важность создания мультибрендовых центров по продаже и обслуживанию белорусской техники в России. Два года назад началась работа по созданию таких центров в крупных городах, и уже утверждена дорожная карта для их реализации.
Ранее в Белоруссии начали проверку боевой готовности вооруженных сил с участием авиации. Личный состав одной из воинских частей в рамках проверки выполнит комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к реализации учебно-боевых задач.