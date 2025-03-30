Белоруссия обсуждает с Россией расширение совместной программы авиастроения

Посол отметил, что одной из основных целей является дальнейшее развитие авиастроительной программы, которая уже подписана, с расширением сроков до 2035 года. В рамках этой инициативы планируется задействовать не только 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах, а также Оршанский авиаремонтный завод. Это позволит выработать долгосрочные перспективы совместной работы в данной области.