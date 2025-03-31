«Это только начало правления»: Трамп заявил, что не шутил о третьем сроке

Напомним, Трамп ещё в ноябре 2024 года заявил, что может пойти кандидатом на пост главы государства и на третий срок, если общественность поддержит данное решение. А ранее в СМИ пояснили о лазейке, которой может воспользоваться действующий президент. Он может стать вице-президентом Джей Ди Вэнса по истечению срока и таким образом сохранить власть.