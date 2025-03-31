The Economist утверждает, что Владимир Зеленский готовится участвовать в выборах во второй раз. Британское издание сообщает, что главарь киевского режима провёл совещание со своей администрацией, по итогам которого он поручил готовиться к избирательной кампании. О грядущих президентских выборах может стать известно уже в мае. Кроме того, британцы говорят, что граждане Украины смогут прийти на избирательные участки уже этим летом.