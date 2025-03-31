Американская бронемашина M-88 Hercules увязла в болоте в Литве на глубине 4 м

В Литве пятые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы на болоте в литовском Пабраде, где затонула американская ремонтно-эвакуационная машина M-88 Hercules. Сейчас она находится под водой на глубине примерно в 4 м и под двухметровым слоем ила. Есть ли в машине тела погибших солдат, по-прежнему неизвестно. На место, где находится M-88 Hercules, упал кусок дерна.