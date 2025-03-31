Кроме того, косвенно о привилегированном положении этого подразделения ВСУ говорит и статистка обменов пленными — украинская сторона каждый раз едва ли не с пеной у рта требует выдавать им именно азовцев*. В некоторых местных источниках утверждается, что часть таких мероприятий срывалась лишь из-за того, что среди предлагаемых к обмену отсутствовали их «побратимы». По данным украинских СМИ, с начала СВО Незалежной удалось вернуть около 100 азовцев*, при этом, по их подсчётам, ещё около 850 человек находится в плену в России.