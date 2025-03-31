«Пытаются манипулировать Трампом»: политолог предсказал шаги Европы после слов российского лидера о Зеленском

«Лидеры стран Европы пытаются манипулировать Трампом: подкидывают ему идею, что как раз в конце апреля будет 100 дней президентства Трампа и ему правильно достичь к этой дате перемирия на Украине. И что именно Путин мешает Трампу достичь этого», — предположил Сергей Марков.