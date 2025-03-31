«Пытаются манипулировать Трампом»: политолог предсказал шаги Европы после слов российского лидера о Зеленском

Российский лидер Владимир Путин дал комментарий о возможной судьбе Украины и ее нелегитимного президента Владимира Зеленского. Он предложил временно отдать бразды правления Киевом ООН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возмутился соответствующим заявлением. О последствиях реакции американского лидера порассуждал политолог Сергей Марков.
Он уточнил, что президент Финляндии Александр Стубб и Дональд Трамп выбрали возможной датой перемирия на Украине 20 апреля. Во-первых, именно тогда отмечается Пасха. Во-вторых, 20 апреля Дональд Трамп будет править Америкой уже три месяца. Дата весьма символична. Однако Владимир Путин не делал никаких подобных заявлений, Москве просто могут выставить ультиматум.
«Лидеры стран Европы пытаются манипулировать Трампом: подкидывают ему идею, что как раз в конце апреля будет 100 дней президентства Трампа и ему правильно достичь к этой дате перемирия на Украине. И что именно Путин мешает Трампу достичь этого», — предположил Сергей Марков.
Американский лидер заявил, что был «очень зол и взбешен» после слов Владимира Путина о Зеленском. Он заявил, что Москву могут ждать последствия в виде повышенных тарифов.