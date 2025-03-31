Новые законы 2025: как изменится жизнь в России с 1 апреля 2025 года

Программа семейной ипотеки с 1 апреля расширится и теперь будет включать рынок вторичного жилья, но только в тех городах, где на момент покупки строится не более двух домов. Она доступна для семей с детьми до шести лет и позволяет приобрести жильё по льготной ставке 6% годовых. Оформление ипотеки возможно только один раз, а возраст дома не должен превышать 20 лет, также дом не должен быть аварийным.