РФ и США начали обсуждать российские редкоземельные металлы

По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона в области добычи и переработки РЗМ могут оказаться весьма широкими. На фоне наблюдаемого улучшения политических отношений между странами не следует забывать, что США зависят от импорта этой группы элементов. В качестве возможных вариантов сотрудничества по добыче РЗМ на территории РФ могут рассматриваться Чуктуконское месторождение в Красноярском крае, Селигдарское и Томторское месторождения в Якутии.