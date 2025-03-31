Российские военные захватили украинский танк Т-80У с новым тактическим знаком

ВС РФ захватили украинский танк Т-80У. Обложка © Telegram / Военный Осведомитель.
Как пишет канал «Военный осведомитель», символ не является опознавательным знаком конкретного подразделения, а скорее указывает на участие техники в общей операции на определённом направлении.
Примечательно, что знак имеет сложную структуру и, судя по всему, наносился с помощью трафарета, что затруднительно в полевых условиях.
А ранее Life.ru рассказывал про трофейную технику НАТО, которую подбили и вывезли с территории Курской области. Как сообщил командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным «Гранит», её направят в музеи.