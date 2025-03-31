СМИ: иранские ракеты готовы к запуску в случае эскалации со стороны США

В воскресенье президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил «невиданными ранее бомбардировками», если США и Иран не заключат соглашения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что Тегеран в ответном письме президенту Трампу отказал в прямых переговорах с по вопросу ядерной программы, окно для диалога открыто только при посредничестве третьих стран.