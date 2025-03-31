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СМИ: иранские ракеты готовы к запуску в случае эскалации со стороны США

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Ракеты по всему Ирану загружены в пусковые установки и готовы к запуску в случае эскалации со стороны США, пишет газета Tehran Times со ссылкой на полученную информацию.

Источник: РИА "Новости"

«Информация, полученная Tehran Times, указывает на то, что иранские ракеты загружены в пусковые установки во всех городах с подземными базами и готовы к запуску. Открытие ящика Пандоры обойдется правительству США и его союзникам дорого», — говорится в сообщении издания.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского военного сообщила, что Тегеран готов нанести удар по американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане в случае атаки со стороны США.

В воскресенье президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил «невиданными ранее бомбардировками», если США и Иран не заключат соглашения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что Тегеран в ответном письме президенту Трампу отказал в прямых переговорах с по вопросу ядерной программы, окно для диалога открыто только при посредничестве третьих стран.

В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса — военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.