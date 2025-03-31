«Уже запрягают коней»: В Совфеде прокомментировали поездку Вэнса в Гренландию

Напомним, Вэнс 28 марта вместе с супругой посетил американскую военную базу Питуффик в Гренландии. А ранее Трамп заявил, что полностью уверен в том, что остров станет частью Соединённых Штатов. По его словам, процесс может пройти мирно, но есть и другие варианты. Однако власти острова пока не спешат становиться новым американским штатом.