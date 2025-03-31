«Уже запрягают коней»: В Совфеде прокомментировали поездку Вэнса в Гренландию

«Трамп и Вэнс серьёзно нацелились на Гренландию. Сначала были заявления, потом — “инспекционные поездки”, теперь началось вербальное обоснование будущих практических действий. Не случайно Вэнс говорит о планах США на Гренландию, выступая на фоне людей, одетых в военную форму. В общем, Трамп и Вэнс уже запрягают коней», — отметил Пушков в Telegram-канале.
Также сенатор обратил внимание на позицию Дании. Хотя страна инвестировала значительные средства в поддержку Украины, Вашингтон напрямую дал понять, что следует пересмотреть приоритеты и вкладываться в Гренландию.
Напомним, Вэнс 28 марта вместе с супругой посетил американскую военную базу Питуффик в Гренландии. А ранее Трамп заявил, что полностью уверен в том, что остров станет частью Соединённых Штатов. По его словам, процесс может пройти мирно, но есть и другие варианты. Однако власти острова пока не спешат становиться новым американским штатом.