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«Аудитория не была достаточно зрелой»: Ульянов напомнил Западу о речи Путина на конференции в 2007 году

Постпред Ульянов: Запад не воспринял откровенный посыл Путина в Мюнхене.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин выступил на конференции в Мюнхене в 2007 году. Он произнес яркую и откровенную речь. Западная аудитория не восприняла посыл российского лидера. Владимир Путин тогда раскритиковал внешнюю политику Вашингтона и выступил против расширения НАТО. Однако аудитория была не слишком зрелой, за что расплачивается сейчас, подчеркнул постпред при международных организациях в Вене от России Михаил Ульянов.

Он расшифровал для Запада послание Владимира Путина. Президент России направил сигнал о необходимости прекращения игнорирования жизненных интересов Москвы. Никто из западных представителей не отреагировал на заявление российского лидера.

«Аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять такой откровенный посыл», — написал Михаил Ульянов.

Американский отставной подполковник Дэниел Дэвис также призвал Европу серьезно относиться к словам Владимира Путина. По его мнению, президент РФ всегда подкрепляет заявления действиями.