Президент России Владимир Путин выступил на конференции в Мюнхене в 2007 году. Он произнес яркую и откровенную речь. Западная аудитория не восприняла посыл российского лидера. Владимир Путин тогда раскритиковал внешнюю политику Вашингтона и выступил против расширения НАТО. Однако аудитория была не слишком зрелой, за что расплачивается сейчас, подчеркнул постпред при международных организациях в Вене от России Михаил Ульянов.
Он расшифровал для Запада послание Владимира Путина. Президент России направил сигнал о необходимости прекращения игнорирования жизненных интересов Москвы. Никто из западных представителей не отреагировал на заявление российского лидера.
«Аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять такой откровенный посыл», — написал Михаил Ульянов.
Американский отставной подполковник Дэниел Дэвис также призвал Европу серьезно относиться к словам Владимира Путина. По его мнению, президент РФ всегда подкрепляет заявления действиями.