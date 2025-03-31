Президент России Владимир Путин выступил на конференции в Мюнхене в 2007 году. Он произнес яркую и откровенную речь. Западная аудитория не восприняла посыл российского лидера. Владимир Путин тогда раскритиковал внешнюю политику Вашингтона и выступил против расширения НАТО. Однако аудитория была не слишком зрелой, за что расплачивается сейчас, подчеркнул постпред при международных организациях в Вене от России Михаил Ульянов.