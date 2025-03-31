Telegraph: Иран готов атаковать базу Диего-Гарсия в ответ на агрессию США

Иран рассматривает возможность нанесения удара по военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане в случае агрессии со стороны США.
Об этом сообщает газета Telegraph, ссылаясь на неназванного высокопоставленного представителя иранских вооруженных сил.
Согласно информации издания, Тегеран готов атаковать совместный военный объект США и Великобритании, если Вашингтон предпримет военные действия против Ирана. При этом источник подчеркнул, что в случае удара не будет учитываться национальная принадлежность военных, находящихся на базах, используемых американцами.
По его словам, Иран не станет делать различий между военнослужащими США, Великобритании или Турции, если их военные объекты будут задействованы в атаке на страну — все такие объекты станут целями ответных ударов.
Ранее Иран в ответном письме главе США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с Тегераном по вопросу ядерной программы.