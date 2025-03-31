Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки США и Украины, передает Рейтер.

Источник: Reuters

«Президент США Дональд Трамп заявляет, что Зеленский хочет отказаться от сделки по критическим минералам», — говорится в публикации.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.

Владимир Зеленский, в свою очередь, обвинил Штаты в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.

Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского президента Владимира Путина. После перепалки с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.