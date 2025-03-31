Дубинский: Зеленский записывает видеообращения, находясь в больнице

Владимир Зеленский записывает свои видеообращения, находясь в больнице, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Парламентарий отметил, что глава государства часто появляется в роликах на фоне белой стены, что, по его мнению, может указывать на нахождение в медицинском учреждении.
В своем Telegram-канале Дубинский выразил уверенность, что Зеленский проходит курс восстановительной терапии.
Кроме того, депутат предположил, что одной из возможных процедур, которые проводятся президенту, может быть очищение крови.
Ранее стало известно, что доход семьи украинского президента Владимира Зеленского за прошедший год составил более 15 миллионов гривен (более 368 тысяч долларов), деньги получены за счет зарплаты, дохода от аренды и продажи военных облигаций.