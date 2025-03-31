Анонимный высокопоставленный представитель французских вооружённых сил подтвердил, что военное руководство альянса готовится к наихудшему развитию событий. При этом эксперты подчёркивают, что вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО остаётся низкой, однако полностью исключать возможность локальных военных инцидентов нельзя.
На фоне этих сообщений появились данные о том, что некоторые европейские страны могут оказывать давление на украинское командование с требованием активизировать боевые действия в приграничных российских регионах. В частности, упоминались Курская и Белгородская области.