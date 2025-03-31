СМИ: Военные в Европе готовятся к гибридной войне с Россией

По информации французского издания Le Figaro, ссылающегося на анонимные источники в военных кругах, в странах НАТО активно ведётся подготовка к различным вариантам развития событий. Сообщается, что военные стратеги тщательно прорабатывают как сценарии ограниченных боевых столкновений на территории восточноевропейских стран, так и возможности ведения полномасштабной гибридной войны, включающей кибератаки и информационное противоборство.