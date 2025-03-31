Будет докладывать два раза в месяц: Токаев поручил Досаеву навести порядок в Алматы

Как сообщал Руслан Желдибай в своем Telegram-канале, Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов.
«Кроме того, глава государства указал на необходимость надлежащего проведения регулярных акций “Таза Қазақстан”, озеленения города и упорядочения транспортного движения в целях повышения уровня экологичности, а также решения других вопросов, волнующих жителей мегаполиса», — написал пресс-секретарь президента.
Досаеву поручено усилить управленческую деятельность для наведения должного порядка в самом крупном городе, укрепления его статуса как финансового, спортивного, туристического и культурного хаба страны.
«Аким будет докладывать раз в две недели о проведенной работе и принятых мерах непосредственно президенту», — добавил Желдибай.