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Будет докладывать два раза в месяц: Токаев поручил Досаеву навести порядок в Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время своей рабочей поездки поставил ряд задач перед акимом города Ерболатом Досаевым, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря Токаева.

Источник: Акорда

Как сообщал Руслан Желдибай в своем Telegram-канале, Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов.

«Кроме того, глава государства указал на необходимость надлежащего проведения регулярных акций “Таза Қазақстан”, озеленения города и упорядочения транспортного движения в целях повышения уровня экологичности, а также решения других вопросов, волнующих жителей мегаполиса», — написал пресс-секретарь президента.

Досаеву поручено усилить управленческую деятельность для наведения должного порядка в самом крупном городе, укрепления его статуса как финансового, спортивного, туристического и культурного хаба страны.

«Аким будет докладывать раз в две недели о проведенной работе и принятых мерах непосредственно президенту», — добавил Желдибай.