ЕС не сможет профинансировать вооружение армии Украины, считает Сийярто

По его словам, Евросоюз хотел бы, помимо армии Украины, профинансировать функционирование самого украинского государства, перевооружение Европы и повышение европейской обороноспособности, ряд стран ЕС оказывает «огромное давление» на других, чтобы «затолкать Украину в Евросоюз».
«Эти пять пунктов стоят адски дорого, один другого больше. И я не вполне уверен, что Европа в ее нынешнем виде сможет профинансировать хотя бы один из пяти», — сказал Сийярто.
Он отметил, что Венгрия рассчитывает на «жесткие дискуссии» на эту тему в Брюсселе, поскольку придерживается реалистической позиции, а планы ЕС стоят «несуществующую сумму денег».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это «кошмарная» сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы «сотворить чудеса», а так эти деньги «сгорели». По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
В феврале Сийярто говорил, что в Евросоюзе хотят выделить еще от 20 до 40 миллиардов евро и «невообразимое» количество оружия Украине, Венгрия всегда проголосует против этих мер, поскольку они препятствуют переговорам России и США.