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Трамп пригрозил Зеленскому очень большими проблемами при отказе от сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский намерен выйти из соглашения по редкоземельным металлам, что, по его мнению, приведёт к серьёзным последствиям для Украины. Об этом пишет Reuters.

Источник: Life.ru

«Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него будут проблемы, большие, очень большие проблемы», — сказал американский лидер журналистам.

Также Трамп выразил уверенность в том, что Украина никогда не станет членом НАТО, несмотря на стремление Зеленского к вступлению в альянс. По его словам, экс-комик понимает невозможность этого шага.

Ранее стало известно, что Украина, скорее всего, не примет новые условия соглашения с США по совместной разработке полезных ископаемых. Согласно американским СМИ, Штаты теперь намечены на прибыль от более широкого спектра экономических активов Киева, включая ресурсы и инфраструктуру.