Axios: первый визит Трампа за рубеж может состояться в середине мая

Президент США Дональд Трамп в середине мая может совершить зарубежный визит, который станет первым после его возвращения в Белый дом, сообщил новостной портал Axios со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что речь идёт о поездке в Саудовскую Аравию. Журналисты напомнили, что во время предыдущего президентского срока Трампа первой страной, которую он посетил, став главой государства, также было указанное королевство.
Напомним, 10 марта газета South China Morning Post со ссылкой на свои источники написала, что президент США хочет посетить Китай уже в апреле текущего года, несмотря на торговую войну между Пекином и Вашингтоном. В публикации выдвигалось предположение, что Трамп якобы сосредоточился на заключении соглашения с КНР.
30 марта стало известно, что глава Белого дома планирует в ближайшее время провести новый телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.