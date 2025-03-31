Axios: первый визит Трампа за рубеж может состояться в середине мая

Напомним, 10 марта газета South China Morning Post со ссылкой на свои источники написала, что президент США хочет посетить Китай уже в апреле текущего года, несмотря на торговую войну между Пекином и Вашингтоном. В публикации выдвигалось предположение, что Трамп якобы сосредоточился на заключении соглашения с КНР.